Soirée danse irlandaise Auberives-sur-Varèze

Isère

Soirée danse irlandaise Foyer d'animation rurale 118 route des Grenouillières Auberives-sur-Varèze

2022-03-12

Auberives-sur-Varèze Isère Auberives-sur-Varèze À l’approche de la Saint Patrick, les Zazous proposent une soirée irlandaise avec la troupe Irish Tap And Dance. festizazous@gmail.com +33 6 62 16 97 18 Foyer d’animation rurale 118 route des Grenouillières Auberives-sur-Varèze

Lieu Auberives-sur-Varèze Adresse Foyer d'animation rurale 118 route des Grenouillières

