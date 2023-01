Soirée danse Hip Hop Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Les élèves du collège Denfert-Rochereau de Saint-Maixent-l’École présentent leur spectacle « Dé-chaînez-vous ! ».

Un projet hip-hop travaillé avec le scénographe Eric Mezino (Cie Ego) sur le thème de l’esclavage.

Des textes choisis ou écrits par les élèves seront exposés. Tout public

