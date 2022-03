Soirée danse country Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-NoailleChampagnac-la-Noaille Catégories d’évènement: Champagnac-la-Noaille

Champagnac-la-Noaille Corrèze Champagnac-la-Noaille Corrèze Le Bourg Salle des fêtes Champagnac-la-Noaille Soirée apéro-concert avec le groupe Little Step Danseur du foyer rural de Sainte-Fortunade.

Assiettes de charcuterie et boissons seront proposées. À 18h. Participation au chapeau. Organisé par l’Entente Champagnacoise.

Renseignements : 06 12 38 78 36. marchpampim@orange.fr +33 6 12 38 78 36 Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille

