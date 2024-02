SOIRÉE DANSANTE Volmerange-les-Mines, samedi 23 mars 2024.

Samedi

L’association Sport Loisirs Détente fête ses 40 ans ! Venez fêter ce bel anniversaire lors de leur soirée dansante.

Au menu sangria et ses tapas paëlla Poulet-Chorizo avec u sans fruits de mer buffet de fromages et salade gâteau d’anniversaire et café.

Pensez à réserver votre place avant le 1er mars, en indiquant la paëlla que vous souhaitez.

Ouvert à tous. Membres 35e, non-membre 40e.Tout public

40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23

11 Rue des écoles

Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est duprieu.frederic@orange.fr

