[Soirée dansante] Téléthon Saint-Nicolas-d’Aliermont, 4 décembre 2021, Saint-Nicolas-d'Aliermont. [Soirée dansante] Téléthon Espace des 4 vents /Rue des Bruyères Saint-Nicolas-d’Aliermont

2021-12-04 – 2021-12-04 Espace des 4 vents /Rue des Bruyères

Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime Saint-Nicolas-d’Aliermont Venez passer une belle soirée conviviale en compagnie d’autres amateurs de danse, pour la bonne cause ! Venez passer une belle soirée conviviale en compagnie d’autres amateurs de danse, pour la bonne cause ! +33 2 35 85 80 11 Venez passer une belle soirée conviviale en compagnie d’autres amateurs de danse, pour la bonne cause ! Espace des 4 vents /Rue des Bruyères Saint-Nicolas-d’Aliermont

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-d'Aliermont, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Nicolas-d'Aliermont Adresse Espace des 4 vents /Rue des Bruyères Ville Saint-Nicolas-d'Aliermont lieuville Espace des 4 vents /Rue des Bruyères Saint-Nicolas-d'Aliermont