2022-05-07

Hindisheim Bas-Rhin Hindisheim EUR Venez passer une superbe soirée et partager une de nos fameuses tartes flambées cuite au feu de bois (à volonté) avec le retour d’un DJ de folie pour une ambiance garantie. En famille, entre amis… un bon moment à partager. Profitez d’un moment détente et musical entre amis et famille en dégustant une bonne tarte flambée. +33 6 70 58 99 03 Venez passer une superbe soirée et partager une de nos fameuses tartes flambées cuite au feu de bois (à volonté) avec le retour d’un DJ de folie pour une ambiance garantie. En famille, entre amis… un bon moment à partager. Hindisheim

dernière mise à jour : 2022-04-27

