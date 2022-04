Soirée dansante “Swing Explosion 4ème édition” avec Miss Black Koko Indira !

Soirée dansante "Swing Explosion 4ème édition" avec Miss Black Koko Indira !

2022-04-29 – 2022-04-29 Spectateurs, danseurs, swingophiles, fans de rock’ n’ roll, de rhythm’ n’ blues, de Lindy hop, de charleston, de comédie, de blues dance, de sketchs, d’improvisation, de délires scéniques, durant 2h30, la 4ème édition du Swing Explosion est de retour à Chambray-lès-Tours.

Miss black koko indira ! une jeune jamaïcaine avec une voix incroyable, une présence scénique et un véritable amour de la scène arrive tout juste de Jamaïque avec ses airs soul et rythm’ n’ blues. Après le succès des trois premières éditions, le nouveau spectacle de Swing Explosion nous invite à un voyage dans le temps, dans ces années 40 et 50. https://www.billetweb.fr/swing-time Spectateurs, danseurs, swingophiles, fans de rock’ n’ roll, de rhythm’ n’ blues, de Lindy hop, de charleston, de comédie, de blues dance, de sketchs, d’improvisation, de délires scéniques, durant 2h30, la 4ème édition du Swing Explosion est de retour à Chambray-lès-Tours.

