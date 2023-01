Soirée dansante sur le thème bleu et blanc Albon Albon Albon Catégories d’Évènement: Albon

Drôme

Soirée dansante sur le thème bleu et blanc Albon, 18 février 2023, Albon. salle des fêtes Albon Drôme

2023-02-18 20:00:00

Drôme Albon EUR Venez vous divertir ! Vous pourrez déguster une excellente tartiflette puis danser grâce à l’animation Aire Loc. Dress code de la soirée : bleu et blanc. Réservation avant le 10 février. Attention, les places sont limitées. contact@aab-basket.com +33 6 07 29 96 02 Albon

