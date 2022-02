Soirée dansante St Patrick salle des fêtes,Saint-Denis-lès-Rebais (77)

Soirée dansante St Patrick salle des fêtes,Saint-Denis-lès-Rebais (77), 12 mars 2022, . Soirée dansante St Patrick

salle des fêtes, Saint-Denis-lès-Rebais (77), le samedi 12 mars à 19:00

– 19h00 Accueil du public par les sonneurs du Bagad Melen ha Gwenn. – 19h30 début du repas au menu irlandais entrecoupé d’un concert irlandais d’Andoriñ et de chants de marins par Larguez les Zarmoires. – 21h30 Ouverture du fest noz par le Bagad Melen Ha Gwenn suivi d’une représentation d’Andoriñ qui initiera également l’assistance aux danses bretonnes. *source : événement [Soirée dansante St Patrick](https://agendatrad.org/e/35511) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

27 € adultes, 10 € enfants

avec Andoriñ, Bagad Melen ha Gwenn et Larguez les Zarmoires salle des fêtes,Saint-Denis-lès-Rebais (77) salle des fêtes, 77510 Saint-Denis-lès-Rebais, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T19:00:00 2022-03-12T23:30:00

Détails Autres Lieu salle des fêtes,Saint-Denis-lès-Rebais (77) Adresse salle des fêtes, 77510 Saint-Denis-lès-Rebais, France lieuville salle des fêtes,Saint-Denis-lès-Rebais (77)

salle des fêtes,Saint-Denis-lès-Rebais (77) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//