Soirée dansante Spring Party ! Huppy, 1 avril 2022, Huppy.

Soirée dansante Spring Party ! Huppy

2022-04-01 20:00:00 – 2022-04-01

Huppy Somme Huppy

Soirée dansante Spring Party à La Source !

Bloquez la date !! DJ TOFF Sonorisation est avec nous pour une nouvelle soirée dansante de folie

Fêtons le printemps ensemble !

Pour l’occasion, le dress code À FLEURS est de rigueur

Ambiance généraliste, les meilleurs tubes dansants pour mettre le feu sur la piste

Sur place, nos planches apéritives charcuteries/fromages à la découpe.

Et nos croques monsieur gourmets béchamel & frites

Et bien sûr, nos cocktails plus rafraîchissants les uns que les autres

Réservations plus que conseillées pour s’assurer des places assises en salle

Attention : places réservées jusqu’à 21h

lasourcehuppy@gmail.com +33 3 22 34 08 65

Huppy

