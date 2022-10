Soirée dansante spéciale halloween Navilly Navilly Catégories d’évènement: Navilly

Sane-et-Loire

Soirée dansante spéciale halloween Navilly, 31 octobre 2022

Salle des fêtes Navilly Sane-et-Loire

2022-10-31

Sane-et-Loire Navilly 8 8 EUR L’APE les magiciens célèbre halloween cette année ! Au programme, une soirée dansante accompagnée par un repas aux saveurs de l’automne. Les réservations sont obligatoire alors ne perdez pas de temps ! apelesmagiciens@outlook.fr Navilly

