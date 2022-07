Soirée dansante Souvigny Souvigny Catégories d’évènement: Allier

Souvigny

Soirée dansante Souvigny, 16 juillet 2022, Souvigny. Soirée dansante

Salle MJC route de Moulins Souvigny Allier route de Moulins Salle MJC

2022-07-16 22:00:00 22:00:00 – 2022-07-16

route de Moulins Salle MJC

Souvigny

Allier Souvigny EUR 5 5 Le comité des fêtes de Souvigny vous invite à une soirée dansante avec le thème fluo ! Retrouvez la musique des années 80 ; 90 ; 2000 avec l’animation « Eclipse eclipse ». Buvette et Hot Dog sur place. +33 4 70 43 10 60 route de Moulins Salle MJC Souvigny

dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Souvigny Autres Lieu Souvigny Adresse Souvigny Allier route de Moulins Salle MJC Ville Souvigny lieuville route de Moulins Salle MJC Souvigny Departement Allier

Souvigny Souvigny Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souvigny/

Soirée dansante Souvigny 2022-07-16 was last modified: by Soirée dansante Souvigny Souvigny 16 juillet 2022 Salle MJC route de Moulins Souvigny Allier

Souvigny Allier