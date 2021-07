Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages, Var Soirée dansante Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

Soirée dansante Six-Fours-les-Plages, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Six-Fours-les-Plages. Soirée dansante 2021-07-06 18:00:00 – 2021-07-06 22:00:00 Salle Scarantino 45 rue du Stade

Six-Fours-les-Plages Var Les thés dansants sont animés par Marcel Musette animateur, chanteur et Dj. Toutes danses : rétro, musette, disco, danses en ligne (madison, kuduro, tarentelle…).

Possibilité d’amener de quoi se restaurer. 83starmelody@gmail.com +33 6 14 33 17 76 dernière mise à jour : 2021-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages, Var Étiquettes évènement : Autres Lieu Six-Fours-les-Plages Adresse Salle Scarantino 45 rue du Stade Ville Six-Fours-les-Plages lieuville 43.09395#5.84467