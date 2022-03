Soirée dansante Salle polyvalente du Bardon Le Bardon Catégories d’évènement: Le bardon

Salle polyvalente du Bardon, le samedi 2 avril à 21:00

La municipalité du Bardon, avec le soutien de l’association Vivre au Bardon, vous propose une soirée dansante le samedi 2 avril à partir de 21h. Venez danser, chanter, vous divertir avec nous au son du groupe Omnibus ! Buvette sur place. Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées.

Tarifs : 10€ / 12-17 ans 5€

2022-04-02T21:00:00 2022-04-02T23:59:00

