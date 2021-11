Cercottes Salle polyvalente L'orée des Marronniers Cercottes Cercottes, Loiret Soirée dansante Saint Sylvestre Salle polyvalente L’orée des Marronniers Cercottes Cercottes Catégories d’évènement: Cercottes

Salle polyvalente L'orée des Marronniers Cercottes, le vendredi 31 décembre à 21:30

Soirée dansant de la St Sylvestre !! Venez passer de l’an 2021 à l’an 2022 en musique et en dansant le 31 décembre 2021 !!! Lieu : Cercottes (loiret) Salle polyvalente de l’orée des Marronniers dès 21h30 !! 25 euros l’entrée avec une flute de champagne offerte et un sachet de cotillons. 2 Deejays mettrons l’ambiance musicale à la salle !! Attention places limitées !! Uniquement sur réservation au 06 50 84 02 15 Pass sanitaire obligatoire A vos appels et à bientôt ? ps : Radio webpassion se réserve le droit de refuser l’entrée en cas d’état d’agressivité , d’état alcoolisé , sous l’emprise de stupéfiants, ou de non pass sanitaire !!

Sur inscription – 25 euros l’entrée

www.radio-webpassion.fr organise une soirée dansante de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2021 Salle polyvalente l'Orée de Marronniers à Cercottes

