Soirée dansante, 18 mars 2023, Saint-Seurin-de-Cadourne Saint-Seurin-de-Cadourne.

Soirée dansante

Foyer socio-culturel Saint-Seurin-de-Cadourne 33180

2023-03-18 – 2023-03-18

Saint-Seurin-de-Cadourne

33180

Saint-Seurin-de-Cadourne

EUR 25 Participez au repas dansant donné au foyer socio-culturel de Saint-Seurin-de-Cadourne.

La soirée sera animée par DJ Nono.

Au menu :

– Kir et amuses bouches

– Jambon braisé et gratin dauphinois

– Fromage

– Tarte aux pommes

– Café et vins compris (il est possible d’apporter son vin).

Sur inscription jusqu’au 13 mars.

+33 5 56 59 84 14

Mairie de St Seurin de Cadourne

Saint-Seurin-de-Cadourne

