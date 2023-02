[Soirée dansante], 18 mars 2023, Rouxmesnil-Bouteilles .

[Soirée dansante]

Salle Corentin Ansquer Rouxmesnil-Bouteilles Seine-Maritime

2023-03-18 – 2023-03-18

Rouxmesnil-Bouteilles

Seine-Maritime

Envie de vous déhancher ce weekend ? Nous vous proposons de participer à l’évènement de Rouxmesnil Tennis Atrb , le club de tennis associatif. Non ! on vous voit venir… vous n’aurez pas à jouer au tennis, ni à porter un bandeau fluo sur la tête ! Il s’agit d’une soirée dansante avec diner. Une occasion en or de s’immiscer dans la vie locale, de rencontrer de nouvelles têtes et de passer un super moment

Nouveau Dieppois ou envie de découvrir de nouvelles têtes ? Le Pot des Nouveaux sera également de la partie ! N’hésitez pas à venir discuter et à vous amusez dans une ambiance conviviale et musicale !

Envie de vous déhancher ce weekend ? Nous vous proposons de participer à l’évènement de Rouxmesnil Tennis Atrb , le club de tennis associatif. Non ! on vous voit venir… vous n’aurez pas à jouer au tennis, ni à porter un bandeau fluo sur la tête ! Il s’agit d’une soirée dansante avec diner. Une occasion en or de s’immiscer dans la vie locale, de rencontrer de nouvelles têtes et de passer un super moment

Nouveau Dieppois ou envie de découvrir de nouvelles têtes ? Le Pot des Nouveaux sera également de la partie ! N’hésitez pas à venir discuter et à vous amusez dans une ambiance conviviale et musicale !

lbiville@sydempad.fr +33 2 32 14 44 50

Rouxmesnil-Bouteilles

dernière mise à jour : 2023-02-17 par