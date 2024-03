Soirée dansante Rockabilly à Capdenac Capdenac, samedi 16 mars 2024.

Soirée dansante Rockabilly à Capdenac Capdenac Lot

Venez nombreux pour cette soirée dansante avec orchestre et Dj sur le thème des années 50 ! Seb et the Rocking Cats !

élection de la miss de la soirée, venez habillés de vos plus belles tenues années 50 et participez au concours ! cadeaux à gagner !

restauration sur place menu merguez ou saucisses/frites et tarte au pommes

boisson au bar en salle EUR.

Début : 2024-03-16 18:30:00

fin : 2024-03-16

salle des fêtes

Capdenac 46100 Lot Occitanie rockccitanie46@gmail.com

