Soirée dansante Rock & SBK Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Pierrelatte

Soirée dansante Rock & SBK Pierrelatte, 5 mars 2022, Pierrelatte. Soirée dansante Rock & SBK Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte

2022-03-05 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-05 Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin

Pierrelatte Drôme Pierrelatte EUR 10 15 L’AADSP organise une soirée dansante Rock & SBK avec les Shake a Boom. Buvette sur place réservation par mail possible. Contrôle pass vaccinal à l’entrée, application des règles sanitaires en vigueur au jour de l’évènement. aadsp.danses@gmail.com +33 6 75 69 98 11 Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Pierrelatte Autres Lieu Pierrelatte Adresse Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin Ville Pierrelatte lieuville Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Departement Drôme

Pierrelatte Pierrelatte Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrelatte/

Soirée dansante Rock & SBK Pierrelatte 2022-03-05 was last modified: by Soirée dansante Rock & SBK Pierrelatte Pierrelatte 5 mars 2022 Drôme Pierrelatte

Pierrelatte Drôme