Soirée Dansante – repas escargots à la Bordelaise

2022-05-14 – 2022-05-14 Repas escargots à la Bordelaise ou roti de boeuf braisé et soirée dansante : organisé à la salle des fêtes de Belvès de Castillon –

Apéritif et vin compris : 22 € /adulte – 14 € / enfant – 12 ans

Réservation obligatoire avant le 11/05/22 : 05.57.40.23.68 – 06.07.41.16.67

