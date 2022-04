Soirée dansante poulet basquaise Lévignac-de-Guyenne Lévignac-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lévignac-de-Guyenne

Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne Lévignac-de-Guyenne 8 8 EUR Le Bouquet aux mille fleurs organise une soirée dansante et repas poulet basquaise.

Pensez à apporter vos couverts.

Réservation par téléphone.

+33 6 61 81 46 06

