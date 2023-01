Soirée dansante orientale Sens Sens Sens Catégories d’Évènement: Sens

Samedi 21 Janvier chez FunSpace, direction le soleil pour notre première soirée dansante orientale !!!

Ambiance de folie garantie avec notre Dj préféré, DJ Djamel, qui proposera une playlist spéciale orientale comme on les aime, pour danser sur des rythmes endiablés. N’arrivez pas trop tard pour avoir de la place.

Nos parcs restent ouverts toute la soirée pour le plus grand bonheur des petits et des grands !

Notre restaurant vous propose des plats délicieux, gourmands dont un burger spécial oriental pour l’occasion et des cocktails colorés !

Des pâtisseries orientales et du thé à la menthe préparés par des spécialistes en vente sur place.

Informations au 09 70 19 10 80 ou par email à contact@funspace.fr

