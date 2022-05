Soirée dansante : Orchestre Paris Guinguette

Soirée dansante : Orchestre Paris Guinguette, 7 mai 2022, . Soirée dansante : Orchestre Paris Guinguette

2022-05-07 16:30:00 16:30:00 – 2022-05-07 22:00:00 22:00:00 Repas Musette et Soirée Dansante

Animé par L’orchestre Paris Guinguette.

Réservation conseillée au 05 62 93 96 24 dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville