Soirée dansante Nitry, samedi 23 mars 2024.

L’Association APE Nitry organise une soirée dansante Carnaval de l’école de Nitry le samedi 23 mars à partir de 19h30.

Au menu un apéritif offert, buffet d’entrées, choucroute, fromage, dessert et café (boissons non comprises)

Formule adulte = 18€ et enfant = 10€

Venez déguisés (ou pas) !!

Coupon d’inscription à déposer avant le 8 mars 2024, informations au 06 84 91 07 77. 10 10 EUR.

Début : 2024-03-23 19:30:00

fin : 2024-03-23

Nitry 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

