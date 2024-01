Soirée dansante Salle Maurice Bahurlet Monein, samedi 10 février 2024.

Soirée dansante Salle Maurice Bahurlet Monein Pyrénées-Atlantiques

Soirée rock et SBK.

Thème de la soirée Carnaval, mettez vos plus beaux accessoires.

Soirée rock et SBK.

Thème de la soirée Carnaval, mettez vos plus beaux accessoires. EUR.

Salle Maurice Bahurlet Avenue du Pont Lat

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine moneindanseclub@hotmail.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 21:30:00

fin : 2024-02-10



L’événement Soirée dansante Monein a été mis à jour le 2024-01-25 par OT Coeur de Béarn