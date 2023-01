Soirée dansante, Millau en Swing – Le Pic Vert Millau Millau MillauMillau Catégories d’Évènement: Aveyron

2022-04-23 – 2022-04-23 Millau

Aveyron Millau Aveyron EUR 155, avenue de l’Aigoual Le Pic Vert Millau D’octobre à Mai, le 4eme samedi de chaque mois, l’association vous donne rendez-vous pour une soirée concert dansante ! Un groupe pour nous faire swinguer, des expérimentés pour nous montrer le pas et surtout l’envie de partager et de faire découvrir leur passion. Soirée gratuite ouverte à tous Soirée dansante ! +33 5 65 59 14 21 http://www.le-picvert.fr/ Millau en Swing

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

