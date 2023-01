Soirée Dansante Melle Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Soirée Dansante Melle, 28 janvier 2023, Melle . Soirée Dansante Salle des fêtes Melle Deux-Sèvres

2023-01-28 – 2023-01-28 Melle

Deux-Sèvres Soirée Dansante Organisée par le Tennis Club de Melle Samedi 28 janvier à 19h30 à la salle des fêtes de Saint-Martin-lès-Melle Menu adulte : 24€

Mijoté de boeuf ou poisson du moment

Accompagnement riz et légumes

Fromage

Gâteau italien ou profiteroles au chocolat – café Menu enfant -12 ans : 14€

Hamburger et potatoes

Gâteau italien ou profiteroles au chocolat Boissons non comprises, un apéritif servi à table

Buvette sur place Réservations : tennisclubdemelle@bbox.fr

