SOIRÉE DANSANTE Salle Jean Varnier Les Moutiers-en-Retz, samedi 13 avril 2024.

Ambiance festive pour cette soirée dansante aux Moutiers-en-Retz.

Les soirées dansantes sont une excellente occasion de se détendre, de s’amuser et de rencontrer de nouvelles personnes. Danser est un moyen de transmettre des émotions et des messages par le mouvement. Une fois dans notre bulle, nous nous libérons du regard de l’autre pour laisser place à la connexion à soi. Réceptifs à nos émotions, nous les ressentons plus fortement afin de mieux nous connaître et prendre confiance en nous.

Quels types de danses seront proposés ?

danses en ligne

danses de salon

salsa

bachata

west-coast

tango argentin

La soirée sera animée par Karen et Tchikala de l’association Eveil Tango. Le but que tout le monde danse, sans jugement, juste pour le plaisir.

Informations pratiques :

soirée dansante de 19h à 23h

6€ par personne pour la soirée dansante

​prévoir d’apporter un plat et une boisson pour le buffet (sinon un supplément de 8€ vous sera demandé).

Salle Jean Varnier Rue de Prigny

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire eveiltango@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 19:00:00

fin : 2024-04-13 23:00:00



