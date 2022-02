Soirée Dansante Irlandaise de la St Patrick 443,Rue de la Morgerie,Villages du Lac de Paladru (38)

Soirée Dansante Irlandaise de la St Patrick 443,Rue de la Morgerie,Villages du Lac de Paladru (38), 19 mars 2022, . Soirée Dansante Irlandaise de la St Patrick

443, Rue de la Morgerie, Villages du Lac de Paladru (38), le samedi 19 mars à 20:00

Soirée dansante Irlandaise a l’occasion de la St Patrick, animée par La Galopine (Villefontaine) *source : événement [Soirée Dansante Irlandaise de la St Patrick](https://agendatrad.org/e/35561) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

5€ réservation – 6€ sur place

avec La Galopine 443,Rue de la Morgerie,Villages du Lac de Paladru (38) 443, Rue de la Morgerie, 38850 Villages du Lac de Paladru, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:00:00 2022-03-19T23:30:00

Détails Autres Lieu 443,Rue de la Morgerie,Villages du Lac de Paladru (38) Adresse 443, Rue de la Morgerie, 38850 Villages du Lac de Paladru, France lieuville 443,Rue de la Morgerie,Villages du Lac de Paladru (38)

443,Rue de la Morgerie,Villages du Lac de Paladru (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//