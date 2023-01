Soirée dansante « Hit machine Generation » Mortefontaine Mortefontaine Mortefontaine Catégories d’Évènement: Mortefontaine

Oise

Soirée dansante « Hit machine Generation » Mortefontaine, 4 mars 2023, Mortefontaine Mortefontaine. Soirée dansante « Hit machine Generation » 18 Rue Corot Mortefontaine Oise

2023-03-04 19:30:00 – 2023-03-04 02:00:00 Mortefontaine

Oise Mortefontaine Soirée dansante basée sur le thème des plus grands succès des années 70-80-90. Entrée, DJ et apéro offerts.

Apporter vos plats à partager.

Boissons payantes. Salle polyvalente de Mortefontaine. Soirée dansante basée sur le thème des plus grands succès des années 70-80-90. Entrée, DJ et apéro offerts.

Apporter vos plats à partager.

Boissons payantes. Salle polyvalente de Mortefontaine. +33 3 44 54 31 56 Mortefontaine

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Mortefontaine, Oise Autres Lieu Mortefontaine Adresse 18 Rue Corot Mortefontaine Oise Ville Mortefontaine Mortefontaine lieuville Mortefontaine Departement Oise

Mortefontaine Mortefontaine Mortefontaine Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortefontaine-mortefontaine/

Soirée dansante « Hit machine Generation » Mortefontaine 2023-03-04 was last modified: by Soirée dansante « Hit machine Generation » Mortefontaine Mortefontaine 4 mars 2023 18 Rue Corot Mortefontaine Oise Mortefontaine Mortefontaine Oise Oise

Mortefontaine Mortefontaine Oise