Soirée dansante Halloween Vic-en-Bigorre, 31 octobre 2021, Vic-en-Bigorre. Soirée dansante Halloween 2021-10-31 16:00:00 – 2021-10-31 Bar Musical Dan Karaoké 56 rue du chemin vert

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées Vic-en-Bigorre Soirée Dansante Rock/Swing Programme : 16h – 20h : Stage de Danse avec 3step

20h – 1h : Soirée dansante avec animations (Entrée libre) Restauration sur place : Menu Portugais formule à 25€ Réservation uniquement par téléphone au 07.72.77.90.51 Venez nombreux déguisés ! +33 7 72 77 90 51 dernière mise à jour : 2021-10-19 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

