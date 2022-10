Soirée dansante Halloween Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac

Soirée dansante Halloween Pauillac, 31 octobre 2022, Pauillac. Soirée dansante Halloween

La Garosse Pauillac Gironde

2022-10-31 – 2022-10-31 Pauillac

Gironde 17 EUR Le pôle jeune du Pays Médoc Rugby organise sa soirée dansante sur le thème d’Halloween.

Au menu :

Apéritif

Soupe de potiron

Parmentier de canard patate douce

Fromage

Tiramisu

Café

Sur réservation jusqu’au 24.10

Venez costumés et tentez de gagner le prix du meilleur déguisement (2 catégories en lice : enfant et adulte). Le pôle jeune du Pays Médoc Rugby organise sa soirée dansante sur le thème d’Halloween.

Au menu :

Apéritif

Soupe de potiron

Parmentier de canard patate douce

Fromage

Tiramisu

Café

Sur réservation jusqu’au 24.10

Venez costumés et tentez de gagner le prix du meilleur déguisement (2 catégories en lice : enfant et adulte). +33 6 84 17 72 72 PMR

Pauillac

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pauillac Autres Lieu Pauillac Adresse La Garosse Pauillac Gironde Ville Pauillac lieuville Pauillac Departement Gironde

Pauillac Pauillac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pauillac/

Soirée dansante Halloween Pauillac 2022-10-31 was last modified: by Soirée dansante Halloween Pauillac Pauillac 31 octobre 2022 Gironde La Garosse Pauillac Gironde Pauillac

Pauillac Gironde