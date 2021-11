Francaltroff Francaltroff 57670, Francaltroff SOIRÉE DANSANTE Francaltroff Francaltroff Catégories d’évènement: 57670

Francaltroff 57670 Francaltroff Soirée dansante : Tout type de musique garantie Repas : un apéritif offert, mise en bouche chaude, goulash-spaetzle, salade de fruits, gâteau, café.

Réservation obligatoire auprès de Corinne 06 45 48 24 79 mairie-francaltroff@outlook.fr freepik

