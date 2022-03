Soirée dansante et solidaire Vielle-Tursan Vielle-Tursan Catégories d’évènement: Landes

Vielle-Tursan

Soirée dansante et solidaire Vielle-Tursan, 9 avril 2022, Vielle-Tursan. Soirée dansante et solidaire Vielle-Tursan

2022-04-09 20:00:00 – 2022-04-09 23:30:00

Vielle-Tursan Landes Vielle-Tursan Soirée dansante et solidaire organisée par l’association @coeur en partenariat avec Spasiba pour les enfants d’Ukraine.

L’intégralité des gains sera reversée à Spasiba.

Buvette et restauration sur place: assiette tapas, cakes sucrés, pâtisseries et beignets.

Dons à l’entrée. Soirée dansante et solidaire organisée par l’association @coeur en partenariat avec Spasiba pour les enfants d’Ukraine.

L’intégralité des gains sera reversée à Spasiba.

Buvette et restauration sur place: assiette tapas, cakes sucrés, pâtisseries et beignets.

Dons à l’entrée. +33 6 85 25 84 48 Soirée dansante et solidaire organisée par l’association @coeur en partenariat avec Spasiba pour les enfants d’Ukraine.

L’intégralité des gains sera reversée à Spasiba.

Buvette et restauration sur place: assiette tapas, cakes sucrés, pâtisseries et beignets.

Dons à l’entrée. @coeur

Vielle-Tursan

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Vielle-Tursan Autres Lieu Vielle-Tursan Adresse Ville Vielle-Tursan lieuville Vielle-Tursan Departement Landes

Vielle-Tursan Vielle-Tursan Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vielle-tursan/

Soirée dansante et solidaire Vielle-Tursan 2022-04-09 was last modified: by Soirée dansante et solidaire Vielle-Tursan Vielle-Tursan 9 avril 2022 Landes Vielle-Tursan

Vielle-Tursan Landes