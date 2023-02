Soirée dansante et repas convivial Hénon Hénon Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Cotes-d’Armor Hénon Venez profiter d’une Soirée dansante et d’un repas convivial entre amis ou en famille. Entrée : crudités

Rougail saucisses / riz fait maison

Dessert + Kir offert ( repas sur place ) Cartes en vente : Le Kar’koi à Saint-Carreuc

La parenthèse à Ploeuc sur Lié

Boulangerie Daniel à Plédran +33 6 28 90 42 28 Hénon

