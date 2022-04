SOIREE DANSANTE ET REPAS Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

SOIREE DANSANTE ET REPAS Charmes, 11 juin 2022, Charmes. LIEU DIT LA VOIVRE CHARMES

2022-06-11 19:30:00 – 2022-06-11 01:00:00

Charmes Vosges Charmes 48 EUR Soir�e Repas et Spectacle dansant – Orchestre Studio 5.

Musique, chants et danses en direct.

2 menus possibles.

Formule repas et spectacle hors boissons : 48 � ou 62 � / Spectacle seul : 26 �. +33 3 29 29 49 49 1001 ETOILES

