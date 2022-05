Soirée dansante et Karaoké

Soirée dansante et Karaoké, 17 septembre 2022, . Soirée dansante et Karaoké

2022-09-17 19:30:00 – 2022-09-17 Soirée détente ambiance garantie.

Animée par Romain.

Repas compris. Ouverture des portes à 19h30. Soirée détente ambiance garantie.

Animée par Romain.

Repas compris. Ouverture des portes à 19h30. Soirée détente ambiance garantie.

Animée par Romain.

Repas compris. Ouverture des portes à 19h30. ©Pixabay – 2022 dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville