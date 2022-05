Soirée dansante et feu d’artifice Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer Calvados Villers-sur-Mer propose une soirée dansante avec l’Orchestre Ortet autour des plus grands tubes d’hier et d’aujourd’hui. La soirée se poursuit avec un feu d’artifice pour finir en beauté cette soirée face à la mer. Soirée dansante de 20h30 à 22h30 à l’amphithéâtre Perdrisot (digue face au Bureau d’Information Touristique).

Villers-sur-Mer propose une soirée dansante avec l'Orchestre Ortet autour des plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui. La soirée se poursuit avec un feu d'artifice pour finir en beauté cette soirée face à la mer. Soirée dansante de 20h30 à 22h30 à l'amphithéâtre Perdrisot (digue face au Bureau d'Information Touristique).

Feu d'artifice à 22h30 face au casino.

