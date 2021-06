Sauvian Sauvian Hérault, Sauvian SOIREE DANSANTE ET BOEUF A LA BROCHE Sauvian Sauvian Catégories d’évènement: Hérault

Sauvian

SOIREE DANSANTE ET BOEUF A LA BROCHE Sauvian, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Sauvian. SOIREE DANSANTE ET BOEUF A LA BROCHE 2021-07-09 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-10

Sauvian Hérault Sauvian C’est le retour de notre soirée dansante et notre boeuf à la broche.

La soirée est animée par JP Sardi. Réservation conseillée pour le boeuf.

