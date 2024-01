Soirée dansante « Esprit Guinguette » Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize, samedi 9 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-09

Le club de danse de Decize organise une soirée dansante sur le thème « Esprit Guinguette » animée par l’Orchestre de Jérôme Gauthier.

Les tenues rétro sont les bienvenues (des années 1930 à 1960) mais non obligatoires.

Possibilité de participer uniquement à la soirée dansante.

Menu Petits fours Tiramisu aux légumes du soleil et au pesto Jambon à l’os sauce Madère et légumes de saison Duo de fromages et salade Charlotte au chocolat Café.

Repas + bal 32€ (réservation avec règlement obligatoire avant le 3 mars).

Bal 12€ (réservation conseillée)

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire

Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



