SOIRÉE DANSANTE Espondeilhan

2023-02-04 19:30:00

Hérault Espondeilhan 8 8 EUR Prenez place à la soirée dansante du Foyer rural.

Repas à 15 € par @The Dinette / animation musicale par Simon Frances

Au menu : Crème brûlée au comté, cumin et piment d’Espelette, salade verte / Mijoté de veau romarin et pommes de terre rôties / Panna cotta vanille et coing / Apéritif et café offert

Menu enfant 8 €

Vin en vente à 7 € la bouteille.

Les réservations sont ouvertes par téléphone. La réservation est définitive à réception du règlement dans la boîte aux lettres du Foyer Rural à la mairie.

Réservations jusqu’au 1er février. Prenez place à la soirée dansante du Foyer rural.

Réservations jusqu’au 1er février. +33 6 42 44 60 58 foyer rural

Espondeilhan

