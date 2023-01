Soirée dansante déguisée ou non Buxy Buxy Buxy Catégories d’Évènement: Buxy

Soirée dansante déguisée ou non Buxy, 4 février 2023, Buxy. Salle des fêtes de Buxy Rue des Maréchaux

2023-02-04 – 2023-02-04

Salle des fêtes de Buxy Rue des Maréchaux

Buxy

Soirée dansante déguisée pour ceux qui le souhaitent samedi 4 février salle des fêtes de Buxy. Pour plus de convivialité, il vous est demandé d'apporter un encas salé ou une douceur sucrée et pourquoi pas une bouteille pour accompagner. Associationouvrezlebal@gmail.com http://www.ouvrezlebal.fr/

