Soirée dansante de l’ASCLM Minversheim, 7 mai 2022, Minversheim.

Soirée dansante de l’ASCLM Minversheim

2022-05-07 21:00:00 – 2022-05-07

Minversheim Bas-Rhin Minversheim

EUR L’Association Sport Culture et Loisirs de Minversheim vous propose une soirée animée : années 80, pop-rock, disco animé par DJ Eric ! Buvette et restauration sur place. L’entrée est de 5€ en prévente et de 8€ sur place. Renseignements et réservations au 06 01 72 41 61.

+33 6 01 72 41 61

