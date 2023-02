Soirée dansante de Carnaval, 11 mars 2023, Wisches Wisches.

Soirée dansante de Carnaval

Place des Sports Wisches Bas-Rhin

2023-03-11 – 2023-03-11

Venez fêter carnaval lors d’une soirée dansante ouverte à tous ! Petits et grands sont invités à fêter et venir déguiser pour participer à l’élection du plus beau déguisement sous trois catégories différentes : beauté, drôle et groupe. De nombreux lots sont à gagner avec notamment des entrées à Europa Park, journées spa et repas chez Julien, etc. Animation de la soirée par le DJ Sébastien Faure.

+33 6 74 53 74 11

