Soirée dansante, Danse émoi – Le Pic Vert

2022-04-08 – 2022-04-08

EUR Des initiations à 2€, des Milonga gratuits ouverts à tous ou des stages sur un week-end, l’Association Danse émoi vous proposera différents instants tout au long de l’année pour vous faire découvrir le Tango Argentin.

Les vendredis Initiations de 19h à 20h + Milonga à 21h

– 08 octobre, 10 décembre, 14 janvier, 11 mars et 8 avril

Les week-ends stage

– 20 et 21 novembre

– 19 et 20 février

– 7 et 8 mai

https://www.facebook.com/groups/556957745622283

Soirée dansante !

Danse Emoi

