Soirée dansante « Chic et Choc » – Flogny la Chapelle Flogny-la-Chapelle Catégories d’Évènement: Flogny-la-Chapelle

Yonne

Soirée dansante « Chic et Choc » – Flogny la Chapelle, 11 mars 2023, Flogny-la-Chapelle . Soirée dansante « Chic et Choc » – Flogny la Chapelle Salle Polyvalente Flogny-la-Chapelle Yonne

2023-03-11 – 2023-03-11 Flogny-la-Chapelle

Yonne Soirée dansante « Chic et Choc » à la Salle Polyvalente de Flogny la Chapelle, le Samedi 11 Mars à partir de 20h. Menu 40€ (boissons non comprises). Réservation au 06 87 98 83 89 ou danse.musique-flognylachapelle@laposte.net danse.musique-flognylachapelle@laposte.net Flogny-la-Chapelle

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Flogny-la-Chapelle, Yonne Autres Lieu Flogny-la-Chapelle Adresse Salle Polyvalente Flogny-la-Chapelle Yonne Ville Flogny-la-Chapelle Departement Yonne Lieu Ville Flogny-la-Chapelle

Flogny-la-Chapelle Flogny-la-Chapelle Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flogny-la-chapelle /

Soirée dansante « Chic et Choc » – Flogny la Chapelle 2023-03-11 was last modified: by Soirée dansante « Chic et Choc » – Flogny la Chapelle Flogny-la-Chapelle 11 mars 2023 Flogny-la-Chapelle Salle Polyvalente Flogny-la-Chapelle Yonne Yonne

Flogny-la-Chapelle Yonne