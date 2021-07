Chatillon-sur-loire Chatillon sur loire Châtillon-sur-Loire Soirée dansante Chatillon sur loire Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Soirée dansante Chatillon sur loire, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Chatillon-sur-loire. Soirée dansante

Chatillon sur loire, le samedi 10 juillet à 19:00

Soirée dansante année 80 avec l’orchestre de Joël Pasquier sur la place du Champ de foire. Restauration et buvette sur place assurées par le Comité des Fêtes. Soirée dansante aévec l’orchestre Joël Pasquier Chatillon sur loire mantelot, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T19:00:00 2021-07-10T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Chatillon sur loire Adresse mantelot, Chatillon-sur-loire Ville Chatillon-sur-loire lieuville Chatillon sur loire Chatillon-sur-loire