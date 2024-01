Soirée dansante Salle des fêtes de Charquemont Charquemont, samedi 9 mars 2024.

Soirée dansante Salle des fêtes de Charquemont Charquemont Doubs

L’association familles rurales organise une soirée dansante avec au programme

Découverte danse de couple de 16h à 19h avec Gil Pirès, repas dansant (morbiflette et gâteau de ménage) de 19h à 22h et soirée dansante de 22h à 2h animée par DJ Music and Show. .

Salle des fêtes de Charquemont Rue du Stade

Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Début : 2024-03-09 16:00:00

fin : 2024-03-10 02:00:00



