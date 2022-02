SOIREE DANSANTE Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

SOIREE DANSANTE Charmes, 19 mars 2022, Charmes. SOIREE DANSANTE DIRECTION MIRECOURT 4 LIEU DIT LA VOIVRE – Mille et une étoiles Charmes

2022-03-19 19:30:00 19:30:00 – 2022-03-19 01:00:00 01:00:00

Charmes Vosges Soirée repas et spectacle dansant animé par l’orchestre Studio 5 : musiciens chants et danse en live pour une soirée variée des années disco, et 80 à nos jours.

Repas à partir de 22€ hors boissons et Spectacle seul 26€ (avec ou sans repas).

Réservations au 03 29 29 49 49 ou 03 29 39 64 75.

