Soirée dansante Beuste, 21 janvier 2023, Beuste Beuste.

Soirée dansante

18 Rue de la Ribère Salle des fêtes Beuste Pyrénées-Atlantiques Salle des fêtes 18 Rue de la Ribère

2023-01-21 20:00:00 – 2023-01-21 02:00:00

Salle des fêtes 18 Rue de la Ribère

Beuste

Pyrénées-Atlantiques

Beuste

15 15 EUR Pour que 2023 démarre en fanfare, l’association « Viens Danser » fait à nouveau danser la Plaine. Fortes du succès des premières soirées, ils invitent novice ou plus aguerri, à fouler le parquet pour une super soirée danse ! Un programme de folie, et quelques surprises vous attendent :

Deux salles, deux ambiances : SBK (Salsa, Bachata et Kizomba) d’un côté, Rock et West Coast Swing de l’autre.

Deux stages :

▪ 20h Salsa initiation avec Diane et Guillaume

▪ 21h Bachata débutant/intermédiaire avec Julien et Stefania

À 22h soirée avec quelques surprises.

Pour que 2023 démarre en fanfare, l’association « Viens Danser » fait à nouveau danser la Plaine. Fortes du succès des premières soirées, ils invitent novice ou plus aguerri, à fouler le parquet pour une super soirée danse ! Un programme de folie, et quelques surprises vous attendent :

Deux salles, deux ambiances : SBK (Salsa, Bachata et Kizomba) d’un côté, Rock et West Coast Swing de l’autre.

Deux stages :

▪ 20h Salsa initiation avec Diane et Guillaume

▪ 21h Bachata débutant/intermédiaire avec Julien et Stefania

À 22h soirée avec quelques surprises.

Association Viens Danser

©Viensdanser64

Salle des fêtes 18 Rue de la Ribère Beuste

dernière mise à jour : 2023-01-07 par